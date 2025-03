Celstraffen tot 24 jaar voor roofmoord op politicus in Kampen

ZWOLLE (ANP) - Vijf mannen zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen tot 24 jaar voor een roofoverval in Kampen waarbij een 84-jarige lokale politicus om het leven kwam.

De 84-jarige Maas van den Heuvel was op 16 oktober 2023 net thuisgekomen van een cafébezoek in de binnenstad van Kampen toen hij daar werd overvallen. Mannen overmeesterden hem, drukten zijn mond dicht en bonden zijn armen en benen met een verlengsnoer vast. De overvallers doorzochten zijn huis en renden even later weg terwijl het slachtoffer in de hal achterbleef. Twee dagen na de overval trof een schoonmaker het lichaam van het slachtoffer aan. De man was door verwurging en het smoren van neus en mond om het leven gebracht, blijkt uit onderzoek.

De opgelegde straffen zijn gelijk aan de strafeisen. Kampenaar Maas van den Heuvel was een van de medeoprichters van CDA Kampen in de jaren 70. Na zijn werk voor deze partij sprak hij in Den Haag geregeld op hoog niveau in zijn rol als voorzitter van agrarische brancheorganisatie Cumela.

Geld

De 36-jarige Ali K. wordt gezien als initiatiefnemer van deze roofoverval. Hij zou informatie hebben gekregen dat er bij het slachtoffer veel geld in huis zou liggen. Dat geld werd niet aangetroffen. Naast de dodelijke beroving in Kampen is een aantal van de verdachten ook veroordeeld voor een gewelddadige beroving op een echtpaar in Epe. De rechter in Zwolle sprak over "gruwelijke misdrijven, uitsluitend gericht op geldelijk gewin." De berovingen waren volgens de rechtbank van tevoren uitgedacht en uitgewerkt.

Silvioni B. kreeg met 24 jaar als een van de overvallers de zwaarste straf. Initiatiefnemer Ali K. kreeg 18 jaar cel. De overige mannen kregen 23, 18 en 16 jaar cel opgelegd.