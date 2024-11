Lagarde: Europeanen beleggen te weinig en te nationaal

FRANKFURT (ANP) - Burgers in de Europese Unie beleggen te weinig van hun spaargeld. En als ze dit al doen, blijft dit geld te vaak in de eigen lidstaat, zei Christine Lagarde op een bankierscongres in Frankfurt. Dit zit volgens de president van de Europese Centrale Bank (ECB) de innovatie- en concurrentiekracht van de Europese economie dwars.

In haar toespraak ging Lagarde in op het ontbreken van een zogeheten kapitaalmarktunie, waarin geldstromen van beleggers ongehinderd de nationale grenzen van EU-lidstaten oversteken. Brussel ziet zo'n unie als belangrijke aanjager van innovatie, omdat die forsere investeringen in vernieuwende bedrijven mogelijk maakt. Maar uiteenlopende regels in lidstaten bemoeilijken dit.

Een van de problemen is volgens Lagarde dat Europeanen vergeleken met Amerikanen een groter deel van hun geld op de spaarrekening zetten, in plaats van het uit te geven aan obligaties of aandelen. Beleggen zou in veel lidstaten namelijk te complex en duur zijn, bijvoorbeeld door "tussenkomst van financieel adviseurs die de mensen niet altijd vertrouwen". Daardoor lopen Europese spaarders niet alleen zelf rendement mis, maar is de Europese kapitaalmarkt ook te klein voor forse investeringen in hightech.

Transparantere en goedkopere beleggingsproducten voor spaarders zouden volgens de ECB-president een oplossing bieden. "Naar mijn idee zou een 'Europese spaargeldstandaard' - dus een gestandaardiseerd, EU-breed aanbod voor spaargeld - het beste middel zijn om die doelen te bereiken", zei Lagarde.