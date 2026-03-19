Lagarde: eurozone is ondanks oorlog goed gepositioneerd

Economie
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 16:27
FRANKFURT (ANP/RTR) - De eurozone is ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de gestegen energieprijzen "goed gepositioneerd" om de bijbehorende onzekerheid aan te kunnen. Dat heeft president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd in een toelichting op het besluit eerder donderdag om de rente in de eurozone onveranderd te laten.
De ECB heeft de groeiverwachting voor de economie van de eurozone verlaagd en de prognose voor de inflatie naar boven bijgesteld vanwege de oorlog. "We zijn goed gepositioneerd en goed uitgerust om om te gaan met de grote schok die zich ontvouwt", verklaarde Lagarde. "De economie heeft de afgelopen kwartalen veerkracht laten zien."
Ze vertelde dat de beleidsmakers het er unaniem over eens waren om de rentetarieven ongewijzigd te laten, zoals over het algemeen op de financiële markten werd verwacht.
