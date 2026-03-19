Boete en taakstraf voor fraude met Europese subsidies

ROTTERDAM (ANP) - Een onderzoeker in Limburg is schuldig bevonden aan gesjoemel met Europese subsidies voor onderzoek naar kanker. Het Europese Openbaar Ministerie (EPPO) heeft daarom een boete van 10.000 euro en een taakstraf van 60 uur opgelegd. Om wie het gaat, meldt de Europese aanklager niet.

De fraude was aan het licht gekomen bij een controle door de Auditdienst Rijk. Volgens het EPPO heeft de verdachte rekeningen vervalst en meerdere keren ingediend, zodat de kosten voor projecten kunstmatig werden verhoogd. In de Europese regels staat ook dat mensen maximaal 1720 uur per jaar aan subsidieprojecten mogen werken, maar de onderzoeker overschreed die limiet en bracht zo te veel uren in rekening.

Het EPPO schat dat het gesjoemel meer dan 84.000 euro heeft opgeleverd.