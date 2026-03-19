Europees kampioen Chapple kiest rol van underdog op 1500 meter

TORUN (ANP) - Samuel Chapple kruipt bewust in de rol van underdog op de 1500 meter bij de komende WK indooratletiek in Torun, ook al behoort hij op papier tot de kanshebbers op een medaille.

"Ik heb wel hard gelopen, maar nog weinig internationale ervaring op deze afstand. De rol van favoriet voelt nog niet fijn, ik wil liever vanuit onbevangenheid lopen", zegt de Europees indoorkampioen op de 800 meter in aanloop naar de series van de 1500 meter op vrijdag.

Chapple hoopt dat de concurrentie hem de positie van underdog gunt, want zijn in februari gelopen Nederlands record van 3.32,68 is een tijd die telt. "Het is de vijfde tijd ooit in Europa en de vijftiende aller tijden in de wereld, dus daar kun je mee thuiskomen. Ik ben in een ander territorium gestapt."

De 27-jarige Hagenaar wil zich ook outdoor meer gaan richten op de 1500 meter. "Ik denk dat ik pure snelheid tekortkom voor de 800 meter. De afstand is ook minder tactisch geworden. Op de lange termijn zie ik daarom meer kans op internationaal succes op de 1500 meter."