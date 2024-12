Lagarde: gesproken bij ECB over politieke onzekerheid in EU en VS

FRANKFURT (ANP/AFP) - De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben bij de rentevergadering gesproken over "politieke onzekerheid" in de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een toelichting op het besluit van de centrale bank om de rente in de eurozone voor de vierde keer dit jaar te verlagen.

Lagarde wees daarbij op politieke ontwikkelingen in bepaalde lidstaten van de eurozone. Zo is er in Frankrijk en Duitsland grote politieke onrust. En in de VS heeft Donald Trump de presidentsverkiezingen gewonnen. Trump heeft gezegd importheffingen in te gaan voeren op Europese goederen om zo de Amerikaanse industrie te steunen. Daar kan de Europese export naar de VS onder lijden.

Volgens de Française zijn restricties en protectionisme bij handelsbeleid niet goed voor de economische groei. "Het risico op grotere wrijvingen in de wereldwijde handel kan drukken op de groei van de eurozone door lagere exporten en een afzwakkende wereldeconomie."