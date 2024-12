Andere oppositiepartijen hekelen 'gedoogsteun' na onderwijsdeal

DEN HAAG (ANP) - CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 gedogen een PVV-kabinet door een deal te sluiten over onderwijsbezuinigingen, vinden oppositiepartijen als GL-PvdA, Volt en DENK. "Dit is geen oppositie voeren, dit is gedogen", zei Volt-leider Laurens Dassen in het debat over het woensdag afgesloten akkoord.

"Ik begrijp niet dat het CDA zich nu in een gedoogconstructie manoeuvreert, waarbij u strakjes bont en blauw aan de kiezer moet gaan uitleggen dat u de heer Wilders een dienst heeft bewezen door hem nog langer schade te laten aanrichten in ons land", aldus Frans Timmermans (GL-PvdA). Doğukan Ergin (DENK) schilderde meerdere oppositiepartijen die betrokken waren bij het akkoord af als "bedrijfspoedel".

"Het is natuurlijk onzin", reageerde Harmen Krul (CDA) op de kritiek. Oppositiepartijen proberen "aan de lopende band" om kabinetsplannen bij te sturen met wijzigingsvoorstellen en daarvoor steun te zoeken. "Ook bij coalitiepartijen, misschien juist bij coalitiepartijen. Dat is hoe we het hier doen", aldus het Kamerlid.