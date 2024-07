Lagarde: het kan alle kanten op bij volgende rentevergadering ECB

FRANKFURT (ANP) - Het kan bij de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) in september nog alle kanten op. Dat antwoordde de president van de centrale bank Christine Lagarde op vragen van journalisten over het eerstvolgende rentebesluit. Of de rente voor de eurozone dan verder omlaag kan of gelijk moet blijven, hangt af van de informatie die binnenkomt over economische ontwikkelingen.

"De vraag over september en wat we in september doen, ligt nog wijd open en wordt beantwoord op basis van alle gegevens die we binnenkrijgen", zei Lagarde in een persconferentie na de rentevergadering, waarin de ECB de leenkosten onveranderd liet. "We hebben veel tijd genomen om onder de motorkap te kijken van lonen, winst en productiviteit op basis van vrij beperkte informatie."

De informatie die voorhanden is, wijst volgens Lagarde op nog tamelijk hard stijgende lonen, die ook voor oplopende prijzen kunnen zorgen. Maar onderzoeken wijzen er volgens haar ook op dat de trend van sterker stijgende lonen afvlakt.

In haar openingsstatement waarschuwde Lagarde ook dat de inflatie volgend jaar waarschijnlijk nog een tijdlang boven de gewenste 2 procent blijft. Tegelijkertijd is de economische groei in het tweede kwartaal van dit jaar waarschijnlijk afgezwakt. Ook in de rest van 2024 blijft de groei bescheiden. Het economisch herstel hangt volgens de ECB vooral van consumenten af, die dankzij hogere lonen en afzwakkende inflatie meer te besteden hebben.