Lagarde: importheffingen maken inflatie beteugelen lastiger

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), waarschuwt dat plotselinge verstoringen in de wereldhandel en de extra investeringen in defensie het moeilijker maken om de inflatie stabiel te houden. Tijdens een conferentie in Frankfurt zei Lagarde woensdag dat deze veranderingen, samen met klimaatverandering, "tweezijdige schokken" vormen die het beleid compliceren.

De beleidsmakers bij de ECB zijn ervan overtuigd dat de inflatie in het eurogebied begin volgend jaar zal terugkeren naar hun doelstelling van 2 procent. Inmiddels is de ECB bezig met het verlagen van de rentetarieven om de kwakkelende economie op gang te helpen. Maar volgens Lagarde moet de ECB daarbij ook rekening houden met de mogelijke impact van Amerikaanse importheffingen en een verhoging van de defensiebudgetten.

Dat laatste is niet zo simpel. "Handelsfragmentatie en hogere defensie-uitgaven in een sector met beperkte capaciteit kunnen in principe de inflatie opdrijven", aldus Lagarde. "Maar Amerikaanse tarieven kunnen ook de vraag naar de Europese export verlagen en overcapaciteit uit China naar Europa verplaatsen, wat de inflatie juist kan drukken." Daarbij maakt de omvang van de maatregelen natuurlijk ook uit, heeft ze aangegeven.