Lage verkoop nieuwe auto's remt vergroening wagenpark, zegt ING

AMSTERDAM (ANP) - De aanhoudend lage verkoop van nieuwe auto's remt de vergroening van het Nederlandse wagenpark. Dat stelt ING Research, die verwacht dat het herstel van de Nederlandse autoverkoop ook na een eerdere inhaalslag niet doorzet.

Nieuwe auto's zijn doorgaans zuiniger en schoner, dus de dalende autoverkoop belemmert de vergroening van het wagenpark. ING verwacht dat het totale aantal registraties van nieuwe auto's in 2024 licht daalt naar 365.000 en voor volgend jaar voorziet de bank geen herstel. Het aandeel nieuwe elektrische auto's zal dit jaar licht stijgen tot ruim 32 procent, verwacht ING.

Ter vergelijking: in 2019, het jaar voor de coronapandemie, werden nog 446.000 nieuwe personenauto's geregistreerd in Nederland.

Subsidies eindigen

Het aandeel elektrische auto's hapert, zegt ING. "Het nieuwe kabinet beëindigt de subsidies op elektrisch en Nederland lijkt niet langer sneller te willen dan de rest van Europa", aldus de bank. Zakelijke rijders kunnen de haperende instroom van stekkerauto's wel vlot trekken. Een flink aantal grote bedrijven heeft namelijk de ambitie om zijn wagenpark per volgend jaar volledig te elektrificeren en heeft de leaseregelingen daarop aangepast, ziet ING.

Dat de prijzen van stekkerauto's door lagere batterijprijzen en concurrentie van Chinese merken weer dalen, beschouwt de bank als "een steun in de rug".

Inhaalslag

Vorig jaar kwam de Nederlandse autoverkoop nog met een inhaalslag uit het "historische dal", maar die opleving is inmiddels voorbij, aldus ING. "De achterstanden bij fabrikanten zijn opgelost en levertijden zijn teruggedrongen, maar bij de nieuwe verkoop is de vaart eruit", signaleert de bank. Nederlanders blijven vooral langer doorrijden en kiezen vaker voor tweedehands auto's, ziet de bank.

ING-econoom Rico Luman waarschuwt dat de elektrificatie van het wagenpark traag gaat. "De prikkel voor particulieren om hun auto in te ruilen voor een duurzamere is in de praktijk te klein", denkt hij. Het zou bevorderlijk kunnen zijn voor de versnelling van de vergroening als particulieren met een duurzamere auto minder betalen voor het rijden, in de vorm van een kilometerheffing. Maar het nieuwe kabinet gaat hier niet mee door, volgens de bank.