Leonard Lauder, oud-topman Estée Lauder, overleden

NEW YORK (ANP) - De voormalige topman van The Estée Lauder Companies Inc, Leonard Lauder, is zaterdag overleden. Dat heeft het bedrijf zondag bekendgemaakt namens de familie. Leonard Lauder was 92 jaar oud.

Hij was de oudste zoon van de grondleggers van de Amerikaanse cosmeticagigant, Estée en Joseph H. Lauder. In 1958 trad hij bij het bedrijf van zijn ouders in dienst en maakte zich ruim zestig jaar verdienstelijk als vernieuwer van de beautybranche, meldt zijn zoon William P. Lauder, de huidige bestuursvoorzitter. "Als legendarische merkenbouwer leidde Lauder de lancering van vele merken, waaronder Aramis, Clinique en Lab Series." Ook na zijn vertrek als topman in 2009 bleef hij nauw bij het bedrijf betrokken.

Leonard Lauder was ook een liefhebber en verzamelaar van kunst. Hij deed belangrijke schenkingen uit zijn collectie aan musea als het Metropolitan Museum of Art in New York. Hij overleed in New York in het bijzijn van zijn familie.