Polsstokhoogspringer Duplantis naar wereldrecord in Stockholm

STOCKHOLM (ANP) - De Zweed Armand 'Mondo' Duplantis heeft bij de Diamond League in Stockholm zijn eigen wereldrecord polsstokhoogspringen opnieuw verbeterd. De 25-jarige olympisch- en wereldkampioen ging bij zijn eerste poging over 6,28 meter.

Duplantis had het vorige record bij indoorwedstrijden in de Franse stad Clermont-Ferrand op 6,27 meter gezet. Dat was 1 centimeter meer dan zijn beste sprong in Polen in augustus vorig jaar. Bij de Spelen in Parijs vorige zomer veroverde hij de olympische titel, toen nog met een hoogte van 6,25 meter.

Duplantis had zijn concurrenten eerder zien afvallen. Menno Vloon kwam over 5,80 meter, maar sprong drie keer af op 5,90 meter. Hij werd daarmee derde. De Australiër Kurtis Marschall ging wel over 5,90 meter en werd tweede. Duplantis liet na zijn sprong over 6 meter de lat meteen op 6,28 leggen en had daar maar één poging voor nodig.