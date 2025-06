Luchtalarm in centrum en noorden Israël na Iraanse aanvalsgolf

TEL AVIV/TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran heeft zondagavond een nieuwe aanvalsgolf op Israël gelanceerd met raketten, melden de Iraanse staatsmedia. In het centrum en het noorden van Israël is het luchtalarm afgegaan. Onder meer in de steden Jeruzalem en Tel Aviv zijn de sirenes te horen. Israëlische autoriteiten adviseren inwoners een veilige schuilplaats op te zoeken.

Vlak voor de aanval riepen de Iraanse strijdkrachten inwoners van Israël op om de omgeving van "vitale gebieden" te verlaten voor hun veiligheid. "We beschikken over een databank met vitale en kritieke gebieden in de bezette gebieden (Israël) en roepen u op om u niet door het wrede regime als menselijk schild te laten gebruiken. Verblijf niet in de buurt van deze kritieke gebieden", aldus een legerwoordvoerder in een videoverklaring.