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Letse vliegmaatschappij airBaltic krijgt uitstel van betaling

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 13:18
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NEW YORK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft het verzoek van de Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic voor uitstel van betaling ingewilligd. Dat maakte de Letse premier Andris Kulbergs woensdag bekend op berichtenplatform X. De grootste luchtvaartmaatschappij van de Baltische staten is in de financiële problemen geraakt door de sterk gestegen brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten.
AirBaltic, dat voor het grootste deel in handen is van de Letse overheid, vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na vastgelopen gesprekken met schuldeisers. Het bedrijf liet daarbij weten toezeggingen te hebben gekregen voor 350 miljoen euro aan financiering van bepaalde kredietverstrekkers, onder voorbehoud van goedkeuring van uitstel van betaling door de rechtbank in New York.
"Dit betekent dat airBaltic in staat zal zijn om: direct toegang te krijgen tot financiering; het herstructureringsproces te starten; en verplichtingen jegens schuldeisers te herzien. Het werk gaat door", schreef Kulbergs op X.
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