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Nederlandse EP'ers missen vooral voorstellen van Brussel

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 13:17
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STRAATSBURG (ANP) - Een groot aantal Nederlandse Europarlementariërs mist vooral concrete voorstellen in de jaarlijkse speech van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. PRO en BBB willen een koerswijziging van de Commissie, zo blijkt uit de eerste reacties op de State of the Union.
"Als we daadwerkelijk onze eigen toekomst willen bepalen, is een koerswijziging nodig", zei Mohammed Chahim, fractievoorzitter van PRO in Europa. Hij vindt dat er "flink" moet worden geïnvesteerd in defensie, digitale toekomst, groene industrie en schone Europese energie.
Volgens Sander Smit (BBB) brengt het huidige beleid van de Europese Commissie "boeren en ondernemers in acuut gevaar en faalt Brussel op migratie". Hij vindt dat de Europese mest- en natuurwetgeving moet worden aangepast.
Misdaad
De VVD mist plannen om de georganiseerde misdaad aan te pakken, zei Malik Azmani. Anna Strolenberg (Volt) wil dat ook verslavende algoritmes op sociale media worden aangepakt.
De PVV wil niet dat Brussel meer macht en meer geld voor Europese projecten krijgt, zegt Marieke Ehlers. Ook moet Brussel wat de PVV betreft stoppen met "absurd klimaatbeleid, terwijl mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen en bedrijven gillend wegrennen uit Europa".
De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt juist dat de commissievoorzitter veel te weinig doet. "Von der Leyen maakt zich zorgen over bosbranden en hittegolven, maar zet ondertussen de bijl in bescherming van dieren, natuur en milieu", zegt Anja Hazekamp.
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