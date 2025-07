Lidl moet Intermarché miljoenen betalen om misleidende reclame

PARIJS (ANP/AFP) - Supermarktketen Lidl moet de Franse concurrent Intermarché 43 miljoen euro betalen. Volgens een hof van beroep in Frankrijk heeft het Duitse bedrijf consumenten misleid met tv-reclames. Dat komt neer op oneerlijke concurrentie, aldus de rechter.

Intermarché had een klacht ingediend over de handelswijze van Lidl. Het hof in Parijs oordeelt nu dat de Duitse supermarktketen honderden misleidende reclamespotjes heeft uitgezonden tussen 2017 en 2023. Er werden producten in beeld gebracht terwijl consumenten moeilijk konden achterhalen dat er actievoorwaarden waren. Die stonden in kleine lettertjes in beeld of werden vermeld met korte voice-overs.

De rechter stelt dat die vermeldingen "waarschijnlijk onopgemerkt blijven voor de consument of op zijn minst verkeerd begrepen worden". Volgens de rechter was er sprake van oneerlijke concurrentie, omdat Lidl wist dat de producten niet lang genoeg voor de geadverteerde prijs op voorraad waren in alle supermarkten.