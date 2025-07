Europese Commissie wil deal met VS over handel binnen paar dagen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil graag binnen enkele dagen een deal met de Verenigde Staten over handelstarieven, hoewel de VS de pauze voor verhoogde importtarieven hebben verlengd naar 1 augustus. Dat laat een woordvoerder van de Europese Commissie woensdag weten.

Of en wanneer een deal komt met de VS is nog altijd niet duidelijk.

De Handelsvertegenwoordiger van het Europees Parlement, Bernd Lange, zei eerder dat er momenteel nog maar weinig op papier staat. Er zouden een paar pagina's zijn opgesteld waarin afspraken staan over 10 procent algehele importtarieven op EU-producten met uitzonderingen op bijvoorbeeld vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Hij zei woensdag dat de EU niet wil dat een deal enkel bestaat uit "een dictaat" van de Amerikanen.

Hogere importtarieven

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen herhaalde in een toespraak in het Europees Parlement woensdag dat ze graag een deal wil met de VS, maar dat "alle opties nog op tafel liggen" als dat niet lukt.

Vorige week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan brieven te sturen over hogere importtarieven naar handelspartners met wie nog geen deal was gesloten. Onder meer Japan en Zuid-Korea hebben zo'n brief gekregen. De Europese Unie gaat er niet vanuit zo'n brief te krijgen, zei de woordvoerder van de Commissie.