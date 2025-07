Nabestaanden MH17: uitspraak enorme steun in de rug

DEN HAAG (ANP) - Voor nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 is het "een enorme steun in de rug" dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) Rusland verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van het toestel. "Het is erkenning voor wat wij als nabestaanden allang wisten. Toch is het belangrijk om die erkenning te krijgen. Het kan niet zo zijn dat een land hier zomaar mee wegkomt", reageert voorzitter Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17 op de uitspraak.

Dat de zeventien rechters van het hof unaniem waren, betekent ook veel voor Ploeg. Hij noemt het een "geweldige uitspraak" en hoopt dat die wereldwijd invloed zal hebben op de manier waarop landen met Rusland omgaan.

"Laten we ook hopen dat de wereld hiervan leert", voegt Ploeg eraan toe. Op erkenning van schuld door de Russische regering rekent de voorzitter niet. "Als de rest van de wereld het maar weet. Dit moet ook iets gaan doen met de wereldwijde opinie over het handelen van Rusland."

Veiligheid burgerluchtvaart

Dat de veiligheid van de burgerluchtvaart weer "bovenaan de agenda staat" door de uitspraak, vinden de nabestaanden ook positief. Volgens Ploeg is er nog altijd ruimte voor verbeteringen op dat terrein, bijvoorbeeld bij het verbieden van commerciële vluchten boven conflictgebieden.

Het op 17 juli 2014 neergehaalde vliegtuig vloog boven conflictgebied in het oosten van Oekraïne. Daar vochten door Rusland gesteunde separatisten tegen het Oekraïense leger. Het werd uit de lucht geschoten met een Russische luchtdoelraket.