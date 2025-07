Lobbygroep: importheffing VS belasting voor Duitse auto-industrie

BERLIJN (ANP/DPA) - Een Amerikaanse importheffing van 15 procent belast de Duitse auto-industrie. Dat stelt de VDA, de belangrijkste autobrancheorganisatie in Duitsland, ondanks het lagere tarief. Volgens VDA-president Hildegard Müller kost deze importheffing Duitse autobedrijven jaarlijks miljarden.

De Europese Unie en de Verenigde Staten sloten zondag een handelsovereenkomst met een algemene heffing van 15 procent. Dat tarief geldt ook voor de auto-industrie, waar eerder een heffing van 27,5 procent gold.

De details van de deal zijn nog niet bekend. "Het is nu belangrijk hoe de overeenkomst er concreet uitziet en hoe betrouwbaar die is", stelt Müller. De Verenigde Staten vormen een belangrijke exportmarkt voor de Duitse auto-industrie. De VDA is sinds de invoering van de heffingen in april door de Amerikaanse president Donald Trump zeer kritisch geweest.