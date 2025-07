Miljonair-eigenaar van sportschool die buitenlanders als slaven behandelde wist van niks, zegt hij

Tom Moos, de rijke eigenaar van de Amsterdamse sportschool die schoonmakers als slaven behandelde, wist van niks, zegt hij. Het waren anderen die schoonmakers hun paspoort afpakten, 70 uur lieten werken en liet slapen i een kast. Het was het managementteam.

Dat managementteam van de Amsterdamse luxesportschool Saints & Stars is op non-actief gesteld. Dat heeft eigenaar Tom Moos bekendgemaakt in een video.

Moos reageert op berichtgeving deze week van Het Parool over uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers die bij de sportschool werkten. Volgens de krant moesten minstens 23 schoonmakers hun paspoort inleveren, werkten ze tot zeventien uur per dag en moesten ze met elkaar in één bed slapen.