Ex-vrouw Michael van Gerwen zwanger van nieuwe liefde: 'Vreemdgegaan tijdens carnaval'

Daphne Govers, de ex-vrouw van topdarter Michael van Gerwen, verwacht twee maanden na de breuk met de Groene Sloopkogel een kindje met haar nieuwe vriend Robert. Dat bevestigt het versbakken stel tegenover Shownieuws, nadat eerder al geruchten opdoken.

Volgens Robert kenden de twee elkaar al langer, maar was het niet de bedoeling dat er iets zou ontstaan. “We kennen elkaar al lang en hebben altijd een klik gehad. Ja, en toen is het vonkje overgesprongen. Dat was niet de bedoeling, maar het gebeurde.” Hij benadrukt dat ze niemand wilden kwetsen: “We hebben niemand pijn willen doen. Michael niet, niemand niet, maar het is gebeurd.”

Gender reveal party

Op Instagram Stories deelde Daphne beelden van een gender reveal party, waarop duidelijk werd dat ze in verwachting is van een meisje. De zwangerschap kwam volgens haar onverwacht. Toch lijkt het stel zich inmiddels te verheugen op de komst van hun dochter.

Onder Daphne’s meest recente foto op Instagram stromen de boze reacties binnen. Veel volgers uiten hun afschuw over de plotselinge zwangerschap en het vermoeden van overspel. “Je moet je schamen Daphne. Vreemdgaan en zwanger zijn van een ander. En dan met kinderen erbij, welk hart heb je dan?”, schrijft een volger. Een ander sneert: “Ik hoop dat je trots op jezelf bent.”

Carnavalsbaby?

Meerdere volgers claimen dat Daphne vreemd is gegaan tijdens carnaval in Den Bosch. “Ze is vreemdgegaan tijdens carnaval. Carnavalsbaby in aantocht”, schrijft een volger. Op haar Instagram is inderdaad te zien dat ze carnaval vierde in de Brabantse stad. Een andere gebruiker voegt daaraan toe: “Dus ik dacht ook al: lang leve de carnaval. Vreemdgaan staat carnaval ook om bekend.”

Sommige volgers denken uit de timing op te kunnen maken dat Daphne ongeveer elf weken zwanger is. Daarmee zou het moment van conceptie precies in de carnavalsperiode vallen. Daphne heeft niet gereageerd op de beschuldigingen van vreemdgaan.

Tijd nodig

Ondanks de nieuwe ontwikkelingen blijft het contact met ex-man Michael goed verlopen. Daphne en Mighty Mike trouwden in 2014 en hebben samen twee kinderen: Zoë en Mike. De darter onthulde eind mei dat hun huwelijk op de klippen was gelopen en dat hij tijd nodig had om alles te verwerken. Kort daarna deelde hij ook dat zijn vader ernstig ziek is. Hij lijdt aan kanker en is onder behandeling.