Londense City wil banden met Nederland verder versterken

DEN HAAG (ANP) - De banden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk moeten verder aangehaald worden als het gaat om belangrijke thema's als de energietransitie, duurzaamheid en klimaatverandering. Dat heeft Lord Mayor Michael Mainelli van de City of London gezegd bij een bezoek aan Den Haag. Volgens hem zijn die banden al erg sterk en is het belangrijk dat ze gekoesterd worden nu er in beide landen nieuwe regeringen zijn aangetreden.

Mainelli is in de eeuwenoude functie de belangrijkste belangenbehartiger van het financiële district van de Britse hoofdstad. De functie Lord Mayor of London moet overigens niet verward worden met die van burgemeester van Londen. Hij brengt deze week een bezoek aan Nederland om Londen als financieel centrum te promoten. Er worden bezoeken afgelegd aan onder meer ING, de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In een interview in de residentie van de Britse ambassadeur in Den Haag zegt Mainelli dat er nauwe relaties zijn, bijvoorbeeld als het gaat om grote bedrijven als Shell en Unilever. Beide handelslanden hebben volgens hem veel gemeenschappelijke interesses, zoals energie, duurzaamheid, fintech en klimaatverandering. "We willen daarom diepere relaties. We hebben al eeuwenlang goede banden."

Wetenschap en technologie

Volgens Mainelli is de City niet alleen een internationaal financieel knooppunt, maar ook een belangrijke speler op het gebied van bijvoorbeeld wetenschap en technologie. Ook zijn er onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie, ruimtevaart en geestelijke gezondheid waar hij de samenwerking zoekt. Hij noemt de City een centrum voor probleemoplossingen.

De City is volgens de Lord Mayor ook klaar om samen te werken met de nieuwe Labour-regering om de groei te stimuleren en de Britse zakelijke belangen in het buitenland te behartigen. Mainelli zegt positief te zijn over de plannen van Labour om de groei aan te jagen, onder meer door grote investeringen in infrastructuur en duurzame energieprojecten.

Labour heeft ook gezegd de banden met de Europese Unie aan te willen halen, bijvoorbeeld door drempels bij de handel weg te nemen. Goede relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn volgens de Lord Mayor positief en voordelig voor consumenten omdat prijzen kunnen dalen. Ook is dat gunstig voor de onderlinge handel tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.