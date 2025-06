Lonen in nieuwe cao's stijgen weer met ruim 4 procent

DEN HAAG (ANP) - De lonen in nieuwe cao's zijn in mei met gemiddeld 4,2 procent gestegen. Dit meldt werkgeversvereniging AWVN, die naar eigen zeggen betrokken is bij het merendeel van alle ongeveer achthonderd Nederlandse cao's.

De loonstijging in mei is "relatief hoog", vindt de werkgeversorganisatie. In enkele cao's zijn hoge loonsverhogingen afgesproken, zoals in die voor apotheekmedewerkers. Hun salarissen worden in stappen met 20 procent verhoogd.

Vorige maand werden volgens de werkgeversvereniging in totaal achttien cao's afgesloten. Die gelden voor 101.000 werknemers.

De toename van vorige maand is hoger dan de stijging van 3,6 procent in april. Toen kwam het percentage voor het eerst in ruim tweeënhalf jaar onder de 4 procent uit. Sinds het maandgemiddelde in juni 2023 opliep naar 8 procent, is de stijging volgens AWVN afgenomen. De daling stokte afgelopen najaar, waarna de maandgemiddelden bleven hangen op iets meer dan 4 procent. Het gemiddelde over 2025 is tot nu toe 4,1 procent.