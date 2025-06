Steenbergen plaatst zich bij NK ook op 100 meter rugslag voor WK

AMERSFOORT (ANP) - Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de Nederlandse kampioenschappen in Amersfoort de titel gewonnen op de 100 meter rugslag. De 25-jarige Friezin kwam in de Amerena tot een tijd van 58,96 seconden. Daarmee voldeed ze ruim aan de limiet voor deelname aan de WK van volgende maand in Singapore. Steenbergen won een dag eerder ook al de 100 meter vrije slag en ook op dat nummer verzekerde ze zich van een WK-ticket.

Maaike de Waard eindigde op de 100 meter rugslag als tweede in 1.00, 63, voor Lotte Hosper in 1.01,10. Beide zwemsters haalden de WK-limiet niet.

Bij de mannen won Nyls Korstanje de 50 meter vlinderslag in een tijd van 22,93 seconden. Daarmee plaatste hij zich voor de WK, want de limiet lag op 23,05. Sean Niewold werd tweede in 23,14 en Thomas Verhoeven derde in 23,21.

Kai van Westering was de snelste op de 200 meter rugslag (1.57,32) en Thomas Jansen op de 400 meter wisselslag (4.15,52). Beide zwemmers mogen ook naar de WK in Singapore.