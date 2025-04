Loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt verder af

DEN HAAG (ANP) - Het verschil in het gemiddelde uurloon tussen mannen en vrouwen is sinds 2010 steeds kleiner geworden, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar vrouwen in 2010 nog 19 procent per uur minder verdienden dan mannen, was dit verschil vorig jaar nog 10,5 procent. Volgens het statistiekbureau wordt de loonkloof in Nederland onder meer kleiner door het steeds hogere opleidingsniveau van vrouwen.

Vrouwen verdienden vorig jaar gemiddeld 27,15 euro per uur. Dat is 52 procent meer dan in 2010. Het gemiddelde uurloon van mannen steeg sindsdien met 38 procent tot 30,32 euro. Door het verschil in stijgingen nam het loonverschil tussen mannen en vrouwen af.

Het CBS merkt bovendien dat vrouwen het verschil de laatste jaren sneller inlopen. Zo werd het verschil in 2023 0,7 procentpunt kleiner, vorig jaar 1,5 procentpunt. Dat komt mogelijk door het verhogen van de minimumlonen, stelt het CBS. Omdat vrouwen volgens het statistiekbureau oververtegenwoordigd zijn in de onderste salarisschalen, hebben zij daarvan meer geprofiteerd dan mannen.

Verder concludeert het CBS dat het gemiddelde uurloon van vrouwen bij 15 procent van de grote bedrijven, met minimaal honderd mannen en honderd vrouwen in dienst, hoger lag dan dat van mannen. In 2010 was dat nog 6 procent. Binnen het openbaar bestuur verdienen vrouwen bij een derde van de bedrijven gemiddeld meer dan mannen. Desondanks ligt het gemiddelde brutojaarloon van vrouwelijke werknemers nog altijd bijna een derde lager dan dat van mannen. Twee derde van dat verschil schrijft het CBS toe aan het feit dat vrouwen minder uren werken dan mannen. Zo heeft 63 procent van de mannen een voltijdsbaan en slechts 23 procent van de vrouwen.