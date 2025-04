Minder stakingen, maar wel meer stakers

DEN HAAG (ANP) - Het aantal stakingen in Nederland is vorig jaar weer wat gedaald, nadat dit in 2023 het hoogste niveau sinds 1972 had bereikt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vonden in 2024 in totaal 36 stakingen plaats, tegen 52 een jaar eerder. De stakingen duurden bovendien minder lang, al deden wel meer werknemers mee.

Het aantal stakingen lag in 2023 nog op het hoogste niveau sinds 1972. Maar ook vorig jaar was dit aantal relatief hoog: het laatste jaar dat er meer dan 36 stakingen waren, was 1988. Het vaakst werd het werk neergelegd uit onvrede over de cao. De zogeheten Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) speelde volgens het CBS daarbij een belangrijke rol. Met die regeling kunnen werknemers met een zwaar beroep eerder met pensioen.

Aan de werkonderbrekingen namen in 2024 ruim 21.000 werknemers deel. Dat waren 4000 meer dan in 2023. Het aantal deelnemers valt echter in het niet bij recordjaar 2019. Toen legden 319.000 werknemers het werk neer door massale acties in het onderwijs en de zorg, waar volgens het CBS relatief veel mensen werken.

Handelssector

Ondanks de toename in het aantal stakers gingen er volgens het CBS minder werkdagen verloren door stakingen. Waar dat in 2023 nog ging om 142.000, waren dat vorig jaar 54.000. Het statistiekbureau schrijft die daling toe aan de kortere duur van de werkonderbrekingen. Zo duurde een kwart van de stakingen minder dan een dag, een jaar eerder gold dat nog voor 6 procent van de stakingen.

De meeste stakers waren werkzaam in de handelssector, al werd daar slechts vier keer gestaakt, constateert het CBS. De meeste stakingen, zeventien in totaal, vonden plaats in de industrie. Daar gingen ook de meeste werkdagen verloren.