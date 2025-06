L'Oréal koopt Brits huidverzorgingsmerk Medik8

CLICHY (ANP/BLOOMBERG) - De Franse cosmeticagroep L'Oréal neemt het Britse huidverzorgingsmerk Medik8 over. Met de stap wil L'Oréal haar positie in de snelgroeiende huidverzorgingsmarkt versterken.

Het Franse bedrijf koopt een meerderheidsbelang in Medik8 van private investeerder Inflexion, die het Britse merk in 2021 kocht voor een onbekend bedrag. De oprichter van het merk, Elliot Isaacs, blijft lid van de raad van bestuur van Medik8. Ook het huidige management blijft aan, zei L'Oréal maandag in een verklaring waarin de aankoop werd bevestigd.

Inflexion behoudt een minderheidsbelang in Medik8 als onderdeel van de deal. Financiële details werden niet gegeven. De Britse zakenkrant Financial Times schreef vorige week al over een mogelijke deal tussen L'Oréal en Inflexion, die een waarde zou hebben van ongeveer 1 miljard euro.