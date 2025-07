LTO: handelsdeal tussen EU en VS voorkomt erger voor boeren

DEN HAAG (ANP) - Voor de Nederlandse landbouw is met de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie erger voorkomen. Voor de meeste Nederlandse landbouwproducten golden in de VS al importheffingen, zegt Klaas Johan Osinga, beleidsspecialist bij land- en tuinbouwvereniging LTO. Met het zondag afgesproken algemene tarief van 15 procent komt daar in veel gevallen iets bij, maar een dreigend tarief van 30 procent is afgewend.

Voor Edammer en Goudse kaas gold dit percentage al, waardoor de prijzen van die producten waarschijnlijk niet omhoog hoeven voor de Amerikaanse markt. Bloemen, aardappelproducten en groenten worden wel duurder om in de VS te verkopen.

Osinga denkt dat de Amerikaanse consument bereid is de Nederlandse producten ook tegen hogere prijzen te kopen. Daardoor zou grote schade voor de Nederlandse landbouw achterwege kunnen blijven. "Maar heffingen zijn nooit gunstig en ook zijn er nog veel onzekerheden die nog moeten worden uitgewerkt."