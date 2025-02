LTO komt met stikstofplan om Nederland 'van het slot' te halen

DEN HAAG (ANP) - LTO heeft een eigen plan opgesteld waarmee het Nederland "van het stikstofslot" wil halen. Volgens de landbouworganisatie maakt het plan economische ontwikkeling mogelijk en draagt het ook bij aan het herstel van de natuur.

Door recente rechterlijke uitspraken is het eens te meer duidelijk geworden dat Nederland "op slot" zit onder het huidige stikstofbeleid, stelt LTO. De stikstofcrisis heeft volgens de organisatie onder meer tot gevolg dat agrariërs te maken krijgen met onuitvoerbare regels en onzekerheid over toekomstige regelgeving. Daarom heeft de brancheorganisatie advocatenkantoor Houthoff gevraagd om een juridische uitweg te vinden die voldoet aan Europese wetgeving.

In het plan stelt LTO onder meer voor om bij het beschermen van kwetsbare natuur de focus meer te leggen op de habitattypen die bepalend zijn geweest bij het aanwijzen van Natura 2000-gebieden. Veel van die beschermde gebieden bestaan uit verschillende landschappen, waar uiteenlopende soorten planten en dieren voorkomen. Volgens LTO kunnen natuurdoelen makkelijker worden gehaald als de nadruk komt te liggen op de natuur waar het echt om ging bij het verlenen van de beschermde status.

Kritische depositiewaarde

Gebieden die al onherstelbaar zijn verslechterd, kunnen volgens de landbouworganisatie geschrapt worden. "Indien habitats inderdaad onherstelbaar zijn verslechterd, is er in feite geen realistische kans meer op c.q. noodzaak tot herstel tot het vereiste beschermingsniveau", staat in de plannen. De juristen merken wel op dat de overheid gebieden niet mag opgeven "als tegelijkertijd onvoldoende maatregelen worden genomen om de wel redbaar geachte habitats te beschermen en te herstellen".

LTO houdt ook opnieuw een pleidooi voor het schrappen van de kritische depositiewaarde (KDW), de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan. LTO wil meer inzetten op compensatie voor als verslechtering van de natuur "niet te vermijden" is. Ook gebieden samenvoegen kan volgens de organisatie uitkomst bieden "als daar een ecologische onderbouwing voor is".

'Intern salderen'

De landbouwclub wil daarnaast een 'reset' van de gevolgen van een recente uitspraak van de Raad van State, die het lastiger maakt voor bedrijven om te schuiven met stikstofruimte. LTO ziet nog mogelijkheden voor dat 'intern salderen', waarbij uitstoot van een nieuw project wordt weggestreept tegen uitstoot die op dezelfde locatie al was toegestaan.