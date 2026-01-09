ECONOMIE
LTO vraagt Europees Parlement Mercosur-deal tegen te houden

Economie
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 14:06
DEN HAAG (ANP) - Land- en tuinbouworganisatie LTO hoopt dat het Europees Parlement het vrijdag bereikte Mercosur-akkoord alsnog tegenhoudt. De belangenvereniging is al langer tegenstander en herhaalt de kritiek dat het vrijhandelsakkoord met de zogenoemde Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay "tot oneerlijke concurrentie leidt voor de Europese landbouw".
Vertegenwoordigers van de politieke groepen in het Europees Parlement wordt gevraagd voorlopig akkoord te gaan, nadat een ruime meerderheid van de EU-lidstaten dit vrijdag al deed. Een daadwerkelijke stemming hierover vindt later pas plaats. De grootste politieke groepen EVP en de sociaaldemocraten hebben al aangegeven het akkoord te steunen.
LTO vreest vooral voor de gevolgen voor producenten van suiker, pluimveevlees en rundvlees. "Met het handelsakkoord komen grote hoeveelheden op de Europese markt die niet voldoen aan Europese productiestandaarden qua dierenwelzijn en het gebruik van bestrijdingsmiddelen", zegt LTO.
