Opnieuw afvalinzameling uitgesteld om winters weer

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 14:01
DEN HAAG (ANP) - Ook het komende weekend heeft het winterse weer invloed op de afvalinzameling in meerdere gemeenten. Onder meer in Almere, Nieuwegein en Veendam wordt deze week geen huishoudelijk afval opgehaald, en ook de inzameling van grofvuil en kerstbomen ligt op sommige plekken tijdelijk stil.
In Almere worden zaterdag geen containers geleegd, omdat de gemeente verwacht dat het glad wordt door het smelten van sneeuw en ijs. "Als je container niet geleegd wordt, laat deze dan gewoon staan. We denken maandag, dinsdag en woensdag alles in te kunnen halen", staat op de website.
Ook in de gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein en Nieuwegein worden de kliko's deze week niet meer geleegd, meldt Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). De verwachting is dat het huisafval maandag weer opgehaald kan worden.
Dat geldt ook voor de gemeente Veendam (Groningen). Die leegt vrijdag geen grijze containers meer en kerstbomen worden niet opgehaald. De geplande gft-route komt maandag te vervallen en het is nog niet duidelijk wanneer dit wordt hervat.
