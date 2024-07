Luchthaven Hongkong weer operationeel na storing

HONGKONG (ANP/RTR) - De luchthaven van Hongkong is weer volledig operationeel na de grote wereldwijde computerstoring op vrijdag die onder meer het internationale vliegverkeer ernstig verstoorde. Volgens Chinese staatsmedia zijn de activiteiten op Hong Kong International Airport nu weer volledig normaal.

Door de storing kon in Hongkong niet via computers worden ingecheckt. Dat is vervolgens handmatig gedaan, waardoor het vluchtschema op de luchthaven niet ernstig werd geraakt. Staatszender CCTV zegt dat de inchecksystemen van luchtvaartmaatschappijen nu weer volledig werken.

Ook op veel andere luchthavens waaronder Schiphol zorgde de storing voor problemen met vertragingen en annuleringen. Naar verluidt werden vrijdag 5000 van de wereldwijd 110.000 geplande commerciële vluchten geannuleerd.