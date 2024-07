Werkt een 'militaire' powernap ook voor jou? '10 minuten slaap voelen als 6 uur'

Het aloude middagdutje wordt al langer powernap genoemd. Voeg daar iets militairs aan toe en het móét wel werken, toch? Volgens veel tiktokkers in ieder geval wel.

De truc: je benen moeten hoger liggen dan je hart. Dat zou de bloedsomloop stimuleren. Oud-militair Jocko Willink doet deze zogeheten Navy Seal-powernap uit de doeken. De bedoeling is dat je op je rug gaat liggen met je benen een beetje omhoog. Slaap niet langer dan 10 minuten. "Het voelt als zes uur", beweert Willink in de video.

Slaapexperts die RTL Nieuws vroeg naar de methode, hebben er nog nooit van gehoord. "Deze methode is voor mij nieuw, ik ga hem weleens proberen", zegt slaapcoach en oud-militair Mark Schadeberg. "Je benen omhoog vindt je lichaam fijn. Het zorgt ervoor dat bloed terugstroomt en dat je tot rust komt."

Schadeberg benadrukt wel het nut van de powernap. "Mensen die stress ervaren, hebben vaak een te alert brein en te gespannen zenuwstelsel. De kunst is je ademhaling in te zetten om je zenuwstelsel tot rust te brengen." Een dutje van 20 minuten kan daarbij helpen. "Je blijft dan in je lichte slaap en geeft alsnog een boost aan je systeem om frisser aan de slag te kunnen."