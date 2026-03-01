ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchtvaart wereldwijd zwaar verstoord door situatie Midden-Oosten

Economie
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 11:47
anp010326103 1
DUBAI (ANP/RTR/AFP) - Het wereldwijde luchtverkeer wordt zondag opnieuw zwaar verstoord omdat grote luchthavens in het Midden-Oosten, waaronder Dubai, door aanhoudende luchtaanvallen gesloten blijven. Vluchtenwebsite FlightAware meldde dat zondagochtend rond 11.00 uur Nederlandse tijd wereldwijd meer dan 6700 vluchten waren vertraagd en 1900 geannuleerd. Zaterdag ging het ook al om vele duizenden vertragingen en annuleringen.
De sluiting van de luchthavens van Dubai en Doha in Qatar heeft gevolgen die ver buiten het Midden-Oosten reiken. Dat komt omdat deze vliegvelden veel als overstappunt worden gebruikt door reizigers tussen Europa en Azië. Nu de hubs stilliggen, kunnen vliegtuigen en bemanningen daar niet weg, wat de dienstregelingen van luchtvaartmaatschappijen wereldwijd verstoort.
KLM meldde zaterdag al dat er ook een toestel van de maatschappij in Dubai was gestrand. Door de situatie in het Midden-Oosten vliegt KLM ook zondag niet van Dubai naar Nederland. Een vlucht van Amsterdam naar Riyad en Dammam van zondag gaat ook niet door.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

shutterstock_2542537363

Waarom besteden Chinezen zoveel van hun inkomen aan eten?

ANP-542407646

Nieuwe afslankmiddelen nóg effectiever, maar kan ons lichaam het nog aan?

Loading