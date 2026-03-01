Luchtvaart wereldwijd zwaar verstoord door situatie Midden-Oosten

DUBAI (ANP/RTR/AFP) - Het wereldwijde luchtverkeer wordt zondag opnieuw zwaar verstoord omdat grote luchthavens in het Midden-Oosten, waaronder Dubai, door aanhoudende luchtaanvallen gesloten blijven. Vluchtenwebsite FlightAware meldde dat zondagochtend rond 11.00 uur Nederlandse tijd wereldwijd meer dan 6700 vluchten waren vertraagd en 1900 geannuleerd. Zaterdag ging het ook al om vele duizenden vertragingen en annuleringen.

De sluiting van de luchthavens van Dubai en Doha in Qatar heeft gevolgen die ver buiten het Midden-Oosten reiken. Dat komt omdat deze vliegvelden veel als overstappunt worden gebruikt door reizigers tussen Europa en Azië. Nu de hubs stilliggen, kunnen vliegtuigen en bemanningen daar niet weg, wat de dienstregelingen van luchtvaartmaatschappijen wereldwijd verstoort.

KLM meldde zaterdag al dat er ook een toestel van de maatschappij in Dubai was gestrand. Door de situatie in het Midden-Oosten vliegt KLM ook zondag niet van Dubai naar Nederland. Een vlucht van Amsterdam naar Riyad en Dammam van zondag gaat ook niet door.