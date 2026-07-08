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Luchtvaartautoriteit: blijf Iran, Irak en Libanon langer mijden

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 11:08
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BRUSSEL (ANP/RTR) - Luchtvaartmaatschappijen moeten het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer blijven mijden door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Dat meldt de Europese luchtvaartautoriteit EASA. Die waarschuwing wordt nu verlengd tot 31 augustus. In de Golfregio is het geweld weer opgelaaid met Amerikaanse aanvallen op Iran en Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in de regio.
De eerdere waarschuwing liep deze woensdag af. De EASA waarschuwde vorige week nog voor een risico op een snelle militaire escalatie van het conflict en onzekerheid over de houdbaarheid van de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran.
De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag dat die voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is. De VS hebben luchtaanvallen op Iran uitgevoerd na recente aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz.
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