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Olieprijzen verder omhoog na uitspraken Trump

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 11:07
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen zijn woensdagochtend verder opgelopen na nieuwe uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij stelde dat de voorlopige vredesovereenkomst met Iran voorbij is en noemde het "tijdverspilling" om met dat "stelletje leugenaars" te praten.
Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, noteerde kort na de opmerkingen een prijstoename van meer dan 5 procent. Brent werd verhandeld voor ruim 78 dollar per vat. Amerikaanse olie ging eveneens meer dan 5 procent omhoog, tot ruim 74 dollar per vat.
Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen eerder dit jaar al flink gestegen, met voor Brent uitschieters tot meer dan 120 dollar per vat. De laatste tijd daalden de prijzen echter weer door optimisme over vredesgesprekken tussen de VS en Iran.
De VS hebben echter luchtaanvallen uitgevoerd nadat Iran volgens de VS schepen in de Straat van Hormuz had bestookt. Daarmee dreigt die voor olie- en gasleveringen belangrijke zeestraat opnieuw te worden geblokkeerd.
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