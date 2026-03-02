Luchtvaartmaatschappijen Emiraten repatriëren maandag passagiers

DUBAI (ANP/RTR) - Enkele luchtvaartmaatschappijen uit de Verenigde Arabische Emiraten zullen maandag een beperkt aantal vluchten uitvoeren. Emirates, flydubai en Etihad Airways repatriëren vooral gestrande passagiers die vast kwamen te zitten sinds de aanvallen op Iran van afgelopen weekend.

De Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingen van Iran hebben geleid tot de sluiting van het luchtruim in delen van het Midden-Oosten. Ook sloten belangrijke luchthavens in onder meer Dubai en Doha. Dubai Airports kondigde voor later maandag een beperkte hervatting van de vluchten aan. Vanaf Dubai International Airport en Al Maktoum International vertrekt een beperkt aantal vluchten.

Emirates en flydubai zeiden dat ze maandagavond een klein aantal vluchten zouden hervatten. Flydubai meldde dat vier vluchten naar Russische bestemmingen vertrekken, waaronder naar Kazan.