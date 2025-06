Luchtvaartmaatschappijen uit Suriname en Tanzania verboden in EU

BRUSSEL (ANP) - Vanaf dinsdag mogen luchtvaartmaatschappijen die gecertificeerd zijn in Suriname en Tanzania niet meer vliegen in de Europese Unie, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. De luchtvaartmaatschappijen zijn op een lijst gezet van ondernemingen die niet of minder mogen vliegen in de EU "omdat ze niet voldoen aan de internationale veiligheidsnormen", meldt de Commissie in een verklaring.

De Commissie stelt dat er "ernstige veiligheidsproblemen zijn vastgesteld tijdens beoordelingen door deskundigen op het gebied van luchtvaartveiligheid". Zo is er niet genoeg gekwalificeerd personeel, is er geen goed toezicht op vluchten en worden internationale veiligheidsnormen niet nageleefd.

"We dringen er bij beide landen op aan deze problemen snel aan te pakken. De Commissie staat klaar om hun inspanningen te ondersteunen om volledig te voldoen aan de internationale veiligheidsnormen", zei Eurocommissaris Apostolos Tzitzikostas (Toerisme).