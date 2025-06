Val kabinet kan iets opleveren voor NAVO-top, denkt hoogleraar

DEN HAAG (ANP) - De val van het kabinet kan mogelijk een "cadeautje voor premier Schoof" opleveren bij de NAVO-top. Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht, denkt dat er nu mogelijk een meerderheid in de Tweede Kamer voor de NAVO-norm zal stemmen om 5 procent van het bruto binnenlands product te besteden aan defensie.

"De val van het kabinet is misschien wel een donkere wolk met een zilveren randje", zegt Voermans. "Wilders wilde eigenlijk niet aan die norm voldoen. Nu het kabinet demissionair is, kan de Kamer zeggen dat ze er alsnog over wil beslissen door het onderwerp niet controversieel te verklaren." Volgens de hoogleraar gebeurde dat in het verleden ook na het aftreden van een kabinet met gevoelige onderwerpen. "Ik acht het redelijk waarschijnlijk dat zich in de Kamer een meerderheid aftekent om toch aan die 5 procentnorm te gaan doen."