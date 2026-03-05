ECONOMIE
Lufthansa schort vluchten naar Midden-Oosten langer op

Economie
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 13:41
anp050326135 1
FRANKFURT (ANP/RTR) - Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa schort reguliere vluchten naar het Midden-Oosten langer op door de oorlog in de regio. Tot en met volgende week dinsdag zal niet worden gevlogen naar Dubai en Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Naar de Iraanse hoofdstad Teheran zal zeker tot en met 30 april niet worden gevlogen door Lufthansa.
Daarnaast zal er tot en met 22 maart niet worden gevlogen naar het Israëlische Tel Aviv en tot en met 28 maart niet naar Beiroet in Libanon. Lufthansa schort ook vluchten naar de Cypriotische stad Larnaca en de Jordaanse hoofdstad Amman langer op.
In een verklaring stelt Lufthansa dat de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten constant wordt gemonitord en dat er nauw contact is met de autoriteiten. Het bedrijf komt vrijdag met kwartaalcijfers.
Donderdagochtend landde nog een evacuatievliegtuig van Lufthansa vanuit Oman in Frankfurt met Duitsers die gestrand waren in het Midden-Oosten.
