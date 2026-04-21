Lufthansa schrapt 20.000 vluchten om brandstof te besparen

Economie
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 22:10
anp210426202 1
KEULEN (ANP) - Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa schrapt tot oktober 20.000 korteafstandsvluchten om brandstof te besparen. Volgens het luchtvaartconcern is de prijs van vliegtuigbrandstof verdubbeld sinds het uitbreken van de Iranoorlog.
Door de aanpassingen in het schema wordt het aantal onrendabele korteafstandsvluchten verminderd, legt Lufthansa uit in een verklaring.
Lufthansa maakte vorige week bekend te stoppen met de vluchten van zijn regionale dochtermaatschappij Lufthansa CityLine. De volledige capaciteit van het vliegtuigconcern daalt met minder dan 1 procent door het schrappen van onrendabele routes vanaf Frankfurt en München. Het luchtvaartconcern annuleert sinds maandag ongeveer 120 dagelijkse vluchten. Het volledige plan voor de komende maanden wordt later bekendgemaakt.
Stabiele levering
Lufthansa verwacht een "grotendeels stabiele" levering van kerosine voor de vluchten die gepland staan in het zomerschema.
De Europese Commissie werkt aan richtlijnen voor lidstaten voor het geval er een tekort aan vliegtuigbrandstof komt, zei Eurocommissaris Apostolos Tzitzikostas (Transport) dinsdag. Zo gaat Brussel kijken of er bijvoorbeeld meer brandstof uit de Verenigde Staten kan worden geïmporteerd.
KLM
KLM kondigde vorige week aan de komende maand 160 vluchten van en naar Schiphol te schrappen, omdat bepaalde routes binnen Europa niet meer rendabel uitgevoerd kunnen worden door de stijgende kosten voor kerosine.
De koepelorganisatie van Europese luchthavens ACI Europe waarschuwde eerder dat Europa over enkele weken een structureel tekort aan kerosine heeft als de Straat van Hormuz gesloten blijft. De belangrijke zeestraat in het Midden-Oosten is sinds het uitbreken van de oorlog in die regio zo goed als gesloten voor de scheepvaart.
om geen strafrechtelijk onderzoek naar belastingdienst1610024502

Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: ‘Let extra goed op’

104610393_m

Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

gandr-collage (1)

Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

generated-image (4)

Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

144488216_m

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

170806846_m

Elektrolyten zijn hype onder duursporters, maar dit goedkope product werkt net zo goed

