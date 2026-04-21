Lufthansa schrapt 20.000 vluchten om brandstof te besparen

KEULEN (ANP) - Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa schrapt tot oktober 20.000 korteafstandsvluchten om brandstof te besparen. Volgens het luchtvaartconcern is de prijs van vliegtuigbrandstof verdubbeld sinds het uitbreken van de Iranoorlog.

Door de aanpassingen in het schema wordt het aantal onrendabele korteafstandsvluchten verminderd, legt Lufthansa uit in een verklaring.

Lufthansa maakte vorige week bekend te stoppen met de vluchten van zijn regionale dochtermaatschappij Lufthansa CityLine. De volledige capaciteit van het vliegtuigconcern daalt met minder dan 1 procent door het schrappen van onrendabele routes vanaf Frankfurt en München. Het luchtvaartconcern annuleert sinds maandag ongeveer 120 dagelijkse vluchten. Het volledige plan voor de komende maanden wordt later bekendgemaakt.

Stabiele levering

Lufthansa verwacht een "grotendeels stabiele" levering van kerosine voor de vluchten die gepland staan in het zomerschema.

De Europese Commissie werkt aan richtlijnen voor lidstaten voor het geval er een tekort aan vliegtuigbrandstof komt, zei Eurocommissaris Apostolos Tzitzikostas (Transport) dinsdag. Zo gaat Brussel kijken of er bijvoorbeeld meer brandstof uit de Verenigde Staten kan worden geïmporteerd.

KLM

KLM kondigde vorige week aan de komende maand 160 vluchten van en naar Schiphol te schrappen, omdat bepaalde routes binnen Europa niet meer rendabel uitgevoerd kunnen worden door de stijgende kosten voor kerosine.

De koepelorganisatie van Europese luchthavens ACI Europe waarschuwde eerder dat Europa over enkele weken een structureel tekort aan kerosine heeft als de Straat van Hormuz gesloten blijft. De belangrijke zeestraat in het Midden-Oosten is sinds het uitbreken van de oorlog in die regio zo goed als gesloten voor de scheepvaart.