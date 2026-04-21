Iraanse minister haalt uit naar VS in aanloop naar einde bestand

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 21 april 2026 om 22:07
bijgewerkt om dinsdag, 21 april 2026 om 22:27
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi heeft kort voor het aflopen van het staakt-het-vuren uitgehaald naar de VS. "Het blokkeren van Iraanse havens is een oorlogsdaad en dus een schending van het bestand. Het aanvallen van een koopvaardijschip en het gijzelen van de bemanning is een nog ernstigere schending", schrijft hij op X.
Araqchi rept in het bericht niet over het vredesoverleg met de VS. Dat moet plaatsvinden in Pakistan, maar Iran heeft nog niet aangegeven of het meedoet. Daarom is ook de delegatie van de regering-Trump nog niet vertrokken. Onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner en vicepresident JD Vance bevinden zich nog in de VS, schrijven Amerikaanse media.
Bronnen van nieuwssite Axios zeggen dat er maandag nog signalen waren dat Iran zou deelnemen. Daarop troffen de drie onderhandelaars voorbereidingen om zelf ook te gaan. Later leek de situatie te veranderen en is hun vertrek uitgesteld.
Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: 'Let extra goed op'

Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

Elektrolyten zijn hype onder duursporters, maar dit goedkope product werkt net zo goed

