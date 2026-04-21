Iraanse minister haalt uit naar VS in aanloop naar einde bestand

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi heeft kort voor het aflopen van het staakt-het-vuren uitgehaald naar de VS. "Het blokkeren van Iraanse havens is een oorlogsdaad en dus een schending van het bestand. Het aanvallen van een koopvaardijschip en het gijzelen van de bemanning is een nog ernstigere schending", schrijft hij op X.

Araqchi rept in het bericht niet over het vredesoverleg met de VS. Dat moet plaatsvinden in Pakistan, maar Iran heeft nog niet aangegeven of het meedoet. Daarom is ook de delegatie van de regering-Trump nog niet vertrokken. Onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner en vicepresident JD Vance bevinden zich nog in de VS, schrijven Amerikaanse media.

Bronnen van nieuwssite Axios zeggen dat er maandag nog signalen waren dat Iran zou deelnemen. Daarop troffen de drie onderhandelaars voorbereidingen om zelf ook te gaan. Later leek de situatie te veranderen en is hun vertrek uitgesteld.