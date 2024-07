Macron trakteert zakenelite, waaronder Musk, op olympische lunch

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse president Emmanuel Macron is aan de vooravond van de opening van de Olympische Spelen gaan lunchen met een aantal grote internationale zakenlieden, onder wie Tesla-topman Elon Musk. Macron probeert hen ervan te overtuigen dat de huidige politieke wanorde in Frankrijk niet zal leiden tot een vijandiger bedrijfsklimaat.

De lunch, al gepland voordat de verkiezingen werden uitgeschreven, was oorspronkelijk bedoeld om de ondernemers te bedanken voor het sponsoren van de Olympische Spelen in Parijs. Tot de genodigden behoren onder anderen James Quincey van Coca-Cola, Alexandre Bompard van winkelketen Carrefour, Joe Tsai van Alibaba, Aditya en Lakshmi Mittal van ArcelorMittal, Brian Chesky van Airbnb, Shou Zi Chew van TikTok, Neal Mohan van YouTube, David Ricks van Eli Lilly en Bernard Arnault van LVMH.

Uit een recente enquête bleek dat het Franse ondernemersvertrouwen is gedaald tot het niveau van tijdens de coronapandemie. Sinds Macron in 2017 voor het eerst werd verkozen, wist hij met zijn maatregelen, zoals het versoepelen van de arbeidswetgeving en het verhogen van de pensioenleeftijd, investeerders en bedrijven grotendeels gerust te stellen. In die tijd is Frankrijk gestegen naar de top van de Europese ranglijst voor het aantrekken van buitenlandse investeringen.