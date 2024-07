Provincie Utrecht kondigt informatiebijeenkomsten over wolf aan

UTRECHT (ANP) - De provincie Utrecht is van plan eind augustus informatiebijeenkomsten te houden over de wolvenpopulatie op de Utrechtse Heuvelrug. Ook onderzoekt de provincie de mogelijkheid een wolvencommissie in te stellen. Dat schrijft gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur) in een memo aan Provinciale Staten naar aanleiding van meerdere incidenten met wolven in Utrecht.

Deze maand zijn er twee incidenten in het nieuws gekomen. Op 6 juli nam een wolf een hondje mee. Tien dagen later beet een wolf een meisje in haar zij. Experts schrijven die twee incidenten toe aan een wolvenpaar met welpen. Voor de burgemeester van de gemeente Leusden waren de incidenten vorige week donderdag aanleiding om via een noodbevel een deel van landgoed Den Treek tijdelijk af te sluiten. Dat landgoed ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei.

Verder staat in de memo dat ook een alleenstaande wolf zich op de Utrechtse Heuvelrug heeft gevestigd. Dit dier is afkomstig van de Veluwe. Experts gaan ervan uit dat deze wolf bij eerdere incidenten dicht bij mensen is gekomen. Naast de gevestigde wolven is er volgens de provincie mogelijk ook nog een rondtrekkende wolf.