Miljard verlies voor vervoerder Deutsche Bahn in eerste halfjaar

BERLIJN (ANP/DPA) - Het Duitse staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) heeft in de eerste helft van dit jaar een nettoverlies van 1,2 miljard euro geleden. In die zes maanden kampte de vervoerder onder meer met stakingen en weersextremen. In de eerste helft van 2023 bedroeg het verlies nog 71 miljoen euro.

Een van de redenen voor de slechte prestaties van het bedrijf waren de stakingen van vakbond GDL in een langdurig loonconflict met het spoorbedrijf, volgens financieel topman Levin Holle. Arbeidsconflicten zorgden alleen al voor een kostenpost van 300 miljoen euro.

De goed presterende logistieke dochter DB Schenker kon niet compenseren voor de verliezen in de eerste helft van het jaar. Dat bedrijf staat te koop en was goed voor een operationele winst van 520 miljoen euro, 100 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Topman Richard Lutz verwacht aan het eind van het jaar desondanks dat het spoorwegbedrijf operationele winst boekt, voor aftrek van belasting en rente. Zo heeft het bedrijf veel geïnvesteerd in de infrastructuur vorig jaar en krijgt daarvoor dit jaar steun van de overheid. Tegelijkertijd probeert DB kosten te besparen. Zo is al 110 miljoen euro aan materiaalkosten bespaard door de uitgaven strikter te bewaken, stelt de vervoerder.