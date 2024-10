Maersk zegt dat schepen voorlopig nog om Afrika moeten varen

KOPENHAGEN (ANP) - Het Deense scheepvaartconcern Maersk verwacht dat de verstoringen in de wereldhandel door de onrust in de Rode Zee "tot ver in" volgend jaar aanhouden. Dat heeft topman Vincent Clerc gezegd in gesprek met Bloomberg TV.

Door Iran gesteunde Houthi-rebellen vallen schepen in de Rode Zee aan om Hamas te steunen in de oorlog met Israël. Om problemen te vermijden laat Maersk zijn schepen niet meer door het gebied varen. Dat betekent dat schepen tussen Azië en Europa om Afrika moeten en dus veel langer onderweg zijn.

Clerc zegt dat nog totaal onduidelijk is wanneer de Rode Zee en het Suezkanaal weer veilig genoeg zijn om doorheen te varen. Maersk is goed voor ongeveer een zesde van alle goederen die in containers over zee worden vervoerd.

De verstoringen weerhouden het concern er niet van winst te maken. Sterker nog, indirect lijkt Maersk er ook van te profiteren. Het bedrijf heeft zijn winstprognose voor 2024 in de afgelopen zes maanden vier keer verhoogd, door een sterkere vraag en beter dan verwachte vrachttarieven. De hogere tarieven zijn een gevolg van de problemen in de Rode Zee. Daardoor zijn schepen immers langer onderweg en dat drukt de overcapaciteit in de sector.