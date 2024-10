Inflatie eurozone veert op tot 2 procent

LUXEMBURG (ANP/AFP) - De inflatie in de eurozone is in oktober weer opgelopen. Gemiddeld werd het leven in het eurogebied deze maand 2 procent duurder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting. De inflatie bleef daarmee wel in lijn met de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2 procent.

In september koelde de inflatie nog af tot 1,7 procent, waarmee de inflatie voor het eerst sinds april 2021 onder de doelstelling van de ECB uitkwam. Economen hadden verwacht dat de inflatie in oktober met 1,9 procent opnieuw onder het ECB-doel zou blijven.