Makelaars: impact bankroeten op leegstand in winkelstraat beperkt

UTRECHT (ANP) - Het toenemende aantal faillissementen in de detailhandel zorgt vooralsnog niet voor een explosieve toename van de leegstand in de Nederlandse winkelstraat. Dat constateert makelaarsorganisatie NVM, die ziet dat populaire locaties in winkelgebieden snel weer in gebruik worden genomen.

Sinds begin dit jaar is het aantal leegstaande winkels met slechts 600 panden gestegen, tot 13.600 winkelpanden in totaal. Dit komt volgens de NVM overeen met een leegstand van 7,3 procent, vergeleken met 6,9 procent eerder dit jaar. Makelaars hadden in het derde kwartaal bijna 1,4 miljoen vierkante meter aan winkelruimte te koop of te huur staan. Dat is 5,5 procent meer dan een jaar terug.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteerde onlangs juist een forse toename van het aantal bankroeten in de winkeliersbranche. In het eerde kwartaal gingen 110 bedrijven in de detailhandel failliet, waaronder bekende winkelbedrijven als Bristol, Game Mania en de Nederlandse tak van kledingketen Esprit. In dezelfde periode een jaar eerder werden 75 faillissementen uitgesproken. En daar blijft het niet bij. Recent is bijvoorbeeld ook Blokker, dat bijna vierhonderd winkels telde, failliet verklaard.

Herstel

Makelaars hebben evenwel de indruk dat de markt voor winkelvastgoed zich langzaam aan het herstellen is, ondanks dat de investeringen van beleggerspartijen nog beperkt zijn. Dat herstel lijkt te danken aan de renteverlagingen door de Europese Centrale Bank (ECB). "Hierdoor wordt de financiering aantrekkelijker voor investeerders en zijn er minder problemen met herfinanciering van vastgoed", zegt Irene Flotman, voorzitter van NVM Business.

In de eerste drie kwartalen van het jaar stegen de huurprijzen voor winkels met gemiddeld 4 procent, komt tevens naar voren uit cijfers van de makelaarsorganisatie. Dit is vooral omdat in populaire winkelstraten meer winkels zijn verhuurd.

Verschuiving

De NVM ziet in binnensteden daarnaast een verschuiving naar meer horeca en cultuur. Als er een winkelvestiging sluit, komt er op diezelfde plek dan bijvoorbeeld een restaurant. Die verandering heeft voordelen, zeggen de makelaars. Daardoor kan winkelend publiek langer in die straat blijven hangen, wat gunstig is voor het hele winkelgebied.

De makelaars zien ook dat er meer variatie ontstaat in de winkelstraat door de toename van ondernemers op het gebied van uiterlijke verzorging en gezondheid, zoals kappers, tattooshops en schoonheidsalons. Winkels voor bijvoorbeeld vintagekleding lijken eveneens aan populariteit te winnen.