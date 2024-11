Maker Impossible Burger komt stap dichter bij verkoop in EU

PARMA (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse producent van vleesvervangers Impossible Foods heeft een tweede voedselveiligheidsgoedkeuring gekregen in de Europese Unie. Daardoor is het bedrijf weer een stap dichter bij de verkoop van zijn plantaardige Impossible Burger gekomen in 's werelds grootste markt voor vleesvervangers.

Een speciaal panel van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft geoordeeld dat in de burger verwerkte leghemoglobine geen veiligheidsproblemen oplevert, volgens een vrijdag gepubliceerd document. Het ingrediënt moet ervoor zorgen dat de burger smaakt en ruikt als vlees. Het is afkomstig van een genetisch gemodificeerde gist en zou er ook voor zorgen dat het lijkt of de burgers bloeden zoals echt vlees.

Het besluit van de EU-waakhond neemt de laatste cruciale voedselveiligheidsdrempel weg die Impossible Foods nodig had om Europa te betreden, waar het bedrijf sinds eind 2019 goedkeuring zoekt om zijn burger te verkopen. Het in Californië gevestigde bedrijf heeft nu nog een definitieve goedkeuring nodig van de Europese Commissie en de EU-lidstaten.

Impossible Foods maakt in de Verenigde Staten al jaren plantaardige burgers voor onder meer fastfoodketen Burger King. Grote rivaal Beyond Meat, dat geen gebruikmaakt van genetisch gemodificeerde gistcellen, zette eerder reeds de stap naar Europa. Dat bedrijf produceert onder meer vanuit Nederland zijn vleesvervangers die zijn bestemd voor de Europese markt.