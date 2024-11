11 feitjes over de geschiedenis van sinterklaas

1. Sinterklaas werd op 17-jarige leeftijd zo rond het jaar 290 na Christus bisschop van Myra in Turkije. Hij was daarmee de jongste bisschop ter wereld.

2. De eerste melding van een soort viering van sinterklaas dateert van 1360.

3. Sinterklaas wordt vaak geassocieerd met de Germaanse oppergod Wodan. Wodan reed bijvoorbeeld ook door de lucht op een paard, al was die grijs van kleur en had hij acht benen.

4. Na de Nederlandse Opstand in de 16e eeuw probeerden calvinistische predikanten het sinterklaasfeest af te schaffen, omdat het te veel heidense elementen bevatte.

5. Met het strooien van snoepgoed worden de goden gunstig gestemd. Mensen offeren mocht niet. In plaats daarvan maakte men taaitaai poppen.

6. Leraar Jan Schenkman heeft in 1850 het moderne sinterklaasverhaal vorm gegeven in het boekje ‘Sint Nikolaas en zijn knecht'.

7. Hij noemt voor het eerst Zwarte Piet . Tot 1850 werd Sinterklaas altijd alleen opgevoerd. Hij omschreef Piet nadrukkelijk als knecht, niet als slaaf. In die tijd werden veel werknemers knechten genoemd.

8. Hij verzon de stoomboot uit Spanje, omdat dat destijds een nieuwe uitvinding was en we goede handelsbetrekkingen hadden met Spanje.

9. Kinderen zetten hun schoen, omdat Nicolaas als bisschop van Myra hoorde dat een arme boer zijn drie dochters als slaven wilde verkopen. Om dat te voorkomen, gooide hij 's nachts wat goudstukken door het raam naar binnen. Die kwamen terecht in de schoenen van de dochters.

10. Als de kinderen op school in de middeleeuwen een letter van het alfabet hadden leren schrijven, kregen ze die letter in brooddeeg gebakken mee naar huis. Daar komen de chocoladeletters vandaan. Ze worden nog steeds gebakken in hetzelfde lettertype Egyptienne.

11. Het paard van Sinterklaas heet pas sinds 1990 Amerigo, toen tijdens de landelijke intocht Sinterklaas op een politiepaard met die naam reed.